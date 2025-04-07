Французский спутниковый оператор Eutelsat признал, что не сможет заменить в Украине Starlink
Французский спутниковый оператор Eutelsat не сможет быстро заменить Starlink для Украины. Компания способна предоставить лишь ограниченный доступ к связи в Украине в случае возможного ухода компании Илона Маска.
Об этом изданию Politico заявила гендиректор Eutelsat Ева Бернеке.
"Если бы мы должны были взять на себя ответственность за все каналы связи в Украине и для всех ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем предельно честны: думаю, что мы можем обеспечить связь для некоторых критически важных государственных служб", - сказала Бернеке.
По ее мнению, Украине лучше "иметь несколько вариантов", а работа со Starlink - "это зависимость, которую можно решить в Белом доме или [личной резиденции Трампа] Мар-а-Лаго".
В начале марта газета Financial Times написала, что спутниковые операторы - люксембургская SES, испанская Hisdesat и американская Viasat - обсуждают с властями стран Евросоюза предоставление ресурсов связи Украине на фоне возможного ухода Starlink. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье говорил, что ЕС планирует предложить Украине альтернативные решения в 2030 году, а пока рассматриваются промежуточные варианты.
А на днях стало известно, что Германия уже год финансирует доступ Украины к Eutelsat. Правда, об этом сообщили СМИ, официально Берлин не подтверждал такой информации.