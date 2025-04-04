Германия уже год финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска.

Об этом агентству Reuters рассказала генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке.

По словам Бернеке, Eutelsat уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине через немецкого дистрибьютора, а средства на это дает правительство Германии. Она отказалась комментировать объемы финансирования, но уточнила, что в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, которые подключают пользователей к сети Eutelsat.

"Сейчас мы стремимся относительно быстро получить от 5 тысяч до 10 тысяч терминалов", – сказала гендиректор, добавив, что это может произойти в течение нескольких недель.

Отвечая на вопрос, будет ли ФРГ финансировать дополнительные терминалы, пресс-секретарь Eutelsat Джоанна Дарлингтон ответила, что такая возможность обсуждается.

"Мы еще не знаем, как ЕС коллективно или каждая страна в отдельности будет финансировать дальнейшие усилия", – добавила Дарлингтон.

Берлин официально не подтверждал финансирование доступа к спутниковому интернету для Украины.

Напомним, в начале марта Маск говорил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.

Вскоре после этого между ним, госсекретарём Марко Рубио и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошла перепалка по поводу предоставления спутникового интернета Starlink Украине.