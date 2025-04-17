Немецкий Бундестаг исключит Россию из числа участников мероприятий, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и падению нацистской диктатуры.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации бундестага.

Послов России и Беларуси не пригласят на памятные мероприятия, которые пройдут 8 мая.

"В частности, послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято на основе оценки федерального правительства. Это происходит по рекомендации МИД ФРГ, который опасается, что Россия может "использовать эти события в своих целях и неправомерно связать их с агрессивной войной против Украины".

При этом список приглашенных включает представителей дипломатического корпуса и делегатов, соответствующих политической оценке федерального правительства.

Ожидается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с памятной речью на специальном заседании Бундестага.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать на параде 9 мая в Москве и никто ему не может это запретить.

Несколько дней назад глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в России.