По решению президента Российской Федерации Владимира Путина "из гуманитарных соображений" в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период россияне останавливают все боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ", - сказано в публикации Кремля.

Также российская сторона в очередной раз заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, "направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами".

Напомним, Путин ранее объявлял одностороннее перемирие на Пасху. Тогда обе стороны существенно сократили количество ударов по линии фронта.

Сегодня Дмитрий Песков в очередной раз заявил о готовности Москвы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.