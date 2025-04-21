Президент Украины Владимир Зеленский посвятил вечернее обращение теме необходимости постоянного перемирия.

Соответствующее видео украинский президент опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, пасхальное перемирие показало, что постоянное перемирие возможно.

"Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова придерживаться перемирия и после Пасхи.

"Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - сказал президент,

В свою очередь Министерство обороны РФ подтвердило окончание пасхального перемирия. В ведомстве отметили, что ВСУ в целом придерживались перемирия, однако при этом во время перемирия россияне зафиксировали 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской стороны.

Война в Украине идет 1153-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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