Вашингтон впервые прокомментировал пасхальное перемирие в Украине.

Соответствующее заявление сделал представитель Госдепартамента США в письменном сообщении, отправленном на запрос информационного агентства Reuters.

"Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", – приводится ответ Госдепа в статье.

"Оценивая серьёзность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья", – добавили в Госдепе.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин не давал приказа на продление режима прекращения огня.

Война в Украине идет 1152-й день. Последние новости с главными событиями 20 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне глава РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит режим тишины, при условии, что россияне будет его соблюдать. В СМИ появилась информация, что ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия неприятелем.

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