Глава РФ Владимир Путин не давал команды продлевать временное прекращения огня по случаю праздника Пасхи.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому информационному агентству ТАСС.

"О перемирии глава государства объявил на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Режим прекращения огня действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля – суммарно 30 часов. Других указаний не было", – ответил пресс-секретарь на вопрос, будет ли режим прекращения огня завершён в ночь на 21 апреля или может быть продлён на какой-либо срок.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что пасхальное перемирие принесло "некоторое снижение боевой активности".

При этом, по его словам, "российские войска продолжают атаковать украинские позиции".

Глава МИД также отмечает, что "мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение продлить режим прекращения огня до 30 дней".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить перемирие на 30 дней.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что значат сигналы от Путина и Зеленского и о чем говорит пасхальное перемирие.

Война в Украине идет 1152-й день. Последние новости с главными событиями 20 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне глава РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит режим тишины, при условии, что россияне будет его соблюдать. В СМИ появилась информация, что ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия неприятелем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.