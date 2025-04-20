Объявление пасхального перемирия Россией "может вызвать сложности для Украины". Об этом пишет CNN.

Телеканал считает, что это знак для президента США Дональда Трампа о готовности России прекратить боевые действия.

"Это, вероятно, подстегнет временами промосковскую интерпретацию конфликта Трампом. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - пишет издание.

"Возможно, этот момент станет редким знаком того, что обе стороны могут прекратить насилие на короткий период. Но гораздо более вероятно, что они обе будут использовать нарушения и замешательство, чтобы показать, что их противнику нельзя доверять", - считает CNN.

Напомним, вчера Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, при условии, что Россия его будет соблюдать. СМИ написали, что украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.

Что означает объявленное вчера перемирие, мы анализировали в отдельном материале.