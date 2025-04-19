Предложение о прекращении огня – это легкая дипломатическая победа российского лидера Владимира Путина.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Аналитики считают, что предложение о кратком прекращении огня – это легкая дипломатическая победа Путина, попытка остановить американскую сторону от разрыва отношений и способ позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира", – говорится в статье.

Издание The Washington Post сообщило, что Путин объявил о 30-часовом перемирии, но Зеленский, судя по всему, отверг его.

"Российский лидер заявил, что ожидает, что Украина последует примеру России, и добавил, что реакция Киева покажет, насколько серьезно он стремится к мирному урегулированию войны. Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, отверг это предложение в субботу, назвав его "попыткой играть жизнями людей", – пишет издание.

Отмечается, что заявление России прозвучало на фоне очевидного ослабления интереса администрации Трампа к застопорившимся мирным переговорам.

В свою очередь о том, что Зеленский отверг заявление Путина о перемирии, пишет агентство Bloomberg, комментируя реакцию президента Украины на предложение Кремля.

Тем временем газета The New York Times считает, что Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив пасхальное перемирие.

По мнению издания, этот шаг Путина должен продемонстрировать "нетерпеливой администрации" Трампа, что РФ все еще готова вести переговоры.

"Для Путина предложение о перемирии может достичь двух целей: показать президенту Трампу, что Россия делает шаги к миру, и поставить г-на Зеленского в затруднительное положение. Если Украина не будет соблюдать его, то Трамп может обвинить Украину в сопротивлении шагам по прекращению войны. Если украинцы будут соблюдать его, многие украинцы опасаются, что Россия может воспользоваться паузой, переместив войска на выгодные позиции", – говорится в статье.

Напомним, что Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 сегодняшнего дня. Украина не отдала в ответ аналогичный приказ об остановке огня.

Зеленский же фактически отверг предложение Путина.

При этом Министерство обороны РФ заявило, что российские войска будут соблюдать перемирие только в случае, если его будут соблюдать ВСУ.

То есть фактически перемирие действовать не начало.

О том, что происходит с переговорами о мире в Украине, мы подробно рассказывали в отдельном материале.