План спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа по завершению войны, представленный европейцам в Париже, включает в себя много уступок Москве и не содержит гарантий безопасности Украине.

Об этом сообщает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на свои источники.

"В четверг Уиткофф представил украинским и европейским лидерам переговорную базу, которая была выработана на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным. Но она включала в себя столько уступок Москве в вопросах безопасности, что украинские и европейские чиновники отказались, сообщили мне источники", - говорится в колонке автора.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому "будет трудно проглотить нынешний пакет Уиткоффа".

"Препятствие может заключаться в том, что план, похоже, не включает в себя гарантии безопасности, поддерживаемые США. Вместо этого Украина, по-видимому, будет оставлена на произвол судьбы с помощью европейских стран, но, вероятно, без поддержки со стороны Штатов", - пишет Игнатиус.

При этом его источники сообщают, что Москва не хочет идти на какие-либо компромиссы по "основным вопросам".

"Путин не отступил от своих жестких требований получить украинскую территорию и господство в области безопасности. Уиткофф [в Европе] попытался сформулировать предложение, которое российский лидер мог бы принять", - сообщил журналист.

При этом Белый дом планирует "оказать давление на слабую Украину и заставить ее пойти на урегулирование по принципу "сейчас или никогда".

Именно так Игнатиус объясняет "оптимистические" заявления Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что скоро возможно урегулирование войны.

Ранее New York Post сообщала, что у Трампа хотят уже на следующей неделе убедить Киев и Европу согласиться на сделку, которую потом предложат Москве.

При неудаче США могут выйти из переговоров, прекратив поддержку Киева. О таком сценарии "Страна" писала в отдельном материале.