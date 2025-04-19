Заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможном выходе Штатов из переговоров по Украине были направлены на Киев.

Об этом заявили европейские чиновники по итогам переговоров с американцами в Париже изданию Axios.

"Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, похоже, комментарии Рубио означали давление на Украину. Источник также обеспокоен тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине", - пишет издание.

По словам европейских дипломатов, Рубио "не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч".

"Маловероятно, что Кремль будет испытывать особые опасения по поводу того, что Трамп откажется от дипломатии", - подмечает Axios.

При этом СМИ продолжают писать о готовности президента США Дональда Трампа выйти из переговоров по Украине и переложить войну на Европу.

"Трамп готов выйти из-за стола переговоров без поддержки Москвы, переложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки", - пишет New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По версии NYT, план состоит в том, чтобы на встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, утвердить с Украиной и Европой соглашение о прекращении огня, после чего предложить его РФ.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем намерение состоит в том, чтобы провести [обсуждения] с русскими, а затем сказать: "Хорошо, это наше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, где находятся обе стороны", - заявил источник.

Ожидается, что перед встречей в Лондоне Украина "проработает оставшиеся у них сомнения по поводу мирного плана, большинство из которых касаются того, где пройдут линии прекращения огня".

Издание уточняет, что Украина согласна на условия США "на 90%", а ключевые сомнения Киева касаются статуса территорий, которые остаются за РФ. Чтобы усадить Россию за стол переговоров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф может предложить Москве "пряник" в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов, заявил чиновник.

"Для русских пряником является вопрос: "Как нам ослабить санкции, которые в настоящее время действуют в отношении русских? Другой вопрос: "Как вы поступите с замороженными российскими активами — этими 300 миллиардами долларов, которые лежат в Брюсселе, что с ними будет?"" - говорит источник.

О том, что США, говоря о выходе из переговоров, угрожают этим Украине и Европе, писала и "Страна".

Источники газеты New York Times также считают угрозы Рубио направленными на Украину, а не Россию.