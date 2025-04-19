Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, что Штаты могут выйти из конфликта в Украине, стали "подарком лидеру РФ Владимиру Путину" и возможной попыткой переложить бремя войны на Европу.

Об этом сообщает New York Times.

По версии издания, в РФ могут быть довольны подобными заявлениями со стороны США.

"Неужели Рубио и Трамп просто умоют руки и уйдут (из Украины - Ред.)? Этот вариант подразумевался в предупреждении Рубио о том, что "это не наша война", за которым последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться". Или они вообще "умывают руки" на саму Украину? Что бы ни имел в виду Рубио, его слова стали последним американским подарком Путину", - пишет издание.

NYT дает понять, что речь может идти о прекращении военной помощи Украине.

"В Белом доме или на Капитолийском холме практически не ведется серьезная дискуссия о следующем пакете вооружений для Украины… Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений в том, что Соединенные Штаты продолжат обширный обмен разведданными по Украине", - сообщает издание.

При этом, когда Белый дом говорит о своих отношениях с Украиной, "он обычно имеет в виду то, что он получает, а не то, что он планирует дать", пишет газета о "минеральной" сделке.

Предполагается, что Трамп в свою очередь готов заключить сделку с Россией "либо объявив о прекращении огня, либо просто отложив проблему в сторону".

"После пятничных комментариев Трампа и Рубио фундаментальный вопрос заключается в том, планируют ли Соединенные Штаты оставить оборону Украины полностью украинцам и Европе, в то время как Трамп переходит на другую сторону и стремится к сближению с Россией", - заключает издание.

Также NYT со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что Россия одним из условий урегулирования выставила "денацификацию" Украины и отставку нынешнего президента Владимира Зеленского.

"У Соединенных Штатов есть серьезный план прекращения огня, и по сути это тот, на который Украина согласилась в середине марта. Но русские тянут время, настаивая на новых условиях, в том числе на "денацификации" украинского правительства — кодовом слове для замены Зеленского", - говорится в статье.

Напомним, Марко Рубио в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, то США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

Ранее "Страна" также писала о том, что значат угрозы Трампа и Рубио выйти из мирных переговоров об Украине.