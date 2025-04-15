Госсекретарь президента США Марко Рубио и представитель президента США по Украине Кит Келлог советуют американскому лидеру Дональду Трампу с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям главы РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Советы команды Трампа были озвучены во время обсуждения в Белом доме вопроса о том, должны ли США усилить санкции против России, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

По версии издания, Трамп уверен, что Россия хочет мира и верит в миссию своего представителя Стивена Уиткоффа.

"Группа, в которую, по словам официальных лиц США, входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по Украине Кит Келлог, рекомендовала проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Трамп, однако, по-прежнему поддерживает посланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после двух встреч с ним, сказали чиновники", - говорится в статье.

Отмечается, что даже советники Трампа, "которые выступают за более жесткий подход к Москве", поддерживают его цель остановить трехлетнюю войну.

Напомним, Уиткофф после поездки в Петербург заявил о близости "сделки" с Путиным по Украине.

При этом в Кремле заявили, что российское правительство положительно оценивает дипломатические контакты с американскими представителями, идущие уже несколько недель.