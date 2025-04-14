Президент США Дональд Трамп объяснил, о какой "ошибке" сказал, когда комментировал удар по Сумам.

Об этом Трамп сообщил на брифинге в Белом доме.

Паблики и ряд медиа написали о том, что Трамп на брифинге в Белом доме установил "дедлайн" Путину на прекращение огня в Украине.

Однако ничего подобного президент США, судя по видео с цитатой, не говорил.

Ему задали следующий вопрос: "Президент Трамп, вы сказали, что нападение России на Украину было ошибкой. В чём именно заключалась ошибка? И давали ли вы Путину крайний срок, чтобы он действительно начал двигаться к прекращению огня?"

"Да. Ошибка была в том, что вообще допустили эту войну. Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен - хотя я не уверен, что он такой. У нас с этим парнем была тяжёлая встреча. Он всё просил и просил - всё больше и больше", - ответил президент США.

Далее он заявил, что "эту войну вообще нельзя было допустить".

"Я был у власти четыре года, и Путин даже не поднимал эту тему. А как только выборы были сфальсифицированы и меня не стало - началась война. Не было ни единого основания, чтобы эта война произошла. Байден должен был её остановить. Посмотрите на Путина.

Я не говорю, что кто-то тут святой, но я скажу одно: за те четыре года, когда я был президентом, об этом даже речи не шло. Он бы никогда не решился. Я ему прямо сказал: не делай этого. Ты этого не сделаешь. Это была его "любимая игрушка", но он бы никогда на это не пошёл. Всё, что нужно было сделать - снизить цены на нефть.

Если бы цены на нефть снизились... Байден держал их высокими, потому что сделал добычу невозможной. Если бы цены были ниже - этой войны бы не было. Хотя со мной бы её и так не было.

Эта война бы никогда не случилась. И я считаю, что это серьёзное злоупотребление (властью). И что теперь делать? У вас страна, у которой отняли 25% территории - самые лучшие районы, миллионы людей погибли.

Вы, кстати, никогда не сообщали точное число погибших. Это - война Байдена. А я пытаюсь её остановить. И я думаю, у нас это хорошо получится. Надеюсь, что получится. Сейчас гибнут около 2500 молодых людей в неделю - так, в среднем. Да, это россияне и украинцы, но - 2500. И никого это не волнует. Всё равно, мол, они же не из вашей страны, не из моей. Но я хочу остановить это. 2500 - это бойня.

Это как гражданская война. Посмотрите на спутниковые снимки. Такого не должно происходить в наше время. Хотя наше время и без того довольно жестокое, как мы знаем. Но эта война не должна была начаться. И Байден мог её остановить. И Зеленский мог её остановить. И Путин не должен был её начинать. Виноваты все".

Как видим, Трамп нигде четко не подтверждал, что давал Путину "дедлайн". Далее на брифинге эта тема не поднималась.

Напомним, за слова об "ошибке" в контексте Сум Трампа уже раскритиковали в Украине.

При этом сам Трамп на этом же брифинге заявил, что считает виновными в начале войны не только Путина, но и Байдена с Зеленским.

Также президент США отдельно говорил, что Зеленский "начал войну".