Заявление президента США Дональда Трампа о том, что удар по Сумам был ошибкой, является пропагандой.

Об этом заявил The Times председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.

Он считает, что ФБР должно расследовать, кто распространяет российскую пропаганду в Белом доме. По мнению Мережко, утверждение Трампа в отношении атаки на северный украинский город Сумы является абсурдным.

"Это все равно, что сказать, что 11 сентября было просто ошибкой "Аль-Каиды". Это очень тревожное заявление Трампа, которое одновременно поощряет Путина продолжать злодеяния и демонстрирует, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы", - сказал парламентарий.

Напомним, Трамп прокомментировал ракетный удар по Сумам, назвал его ошибкой и добавил, что "эта война - война Байдена".

До этого госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования жертвам ракетного удара.

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Накануне Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли десятки человек, в том числе дети. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей. В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум будет передана украинским партнерам и всем международным институтам.

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