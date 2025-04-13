Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выразил соболезнования жертвам ракетного удара, нанесённого армией РФ по областному центру Сумщины.

Соответствующая публикация появилась на странице главного дипломата США в соцсети Х.

"Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира", – заявил он.

Удар по Сумам Рубио назвал "ужасающим".

Напомним, ранее ряд западных лидеров призвали Россию согласиться на прекращение огня. В словах Рубио этого не звучало.

О том, что произошло в Сумах и по кому наносился ракетный удар, мы писали в отдельном материале.

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