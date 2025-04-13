Госсекретарь США назвал удар по Сумам "ужасающим", но не призвал РФ согласиться на прекращение огня
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выразил соболезнования жертвам ракетного удара, нанесённого армией РФ по областному центру Сумщины.
Соответствующая публикация появилась на странице главного дипломата США в соцсети Х.
"Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира", – заявил он.
Удар по Сумам Рубио назвал "ужасающим".
Напомним, ранее ряд западных лидеров призвали Россию согласиться на прекращение огня. В словах Рубио этого не звучало.
О том, что произошло в Сумах и по кому наносился ракетный удар, мы писали в отдельном материале.
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