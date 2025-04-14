Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника в Белом доме Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, не моя. Я не имел никакого отношения к этой войне, но сейчас прилагаю усилия, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и лживый Джо Байден сделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это - и быстро", - написал Трамп.

Отметим, что это первое обвинение от Трампа в адрес Зеленского за довольно долгое время.

Ранее мы уже писали, что отношения Киева и Вашингтона могут обостриться на фоне противоречий вокруг подписания сырьевой сделки.

Также сообщалось, что Трамп рассматривал возможность введения санкций против главы Офиса президента Андрея Ермака и других представителей ближайшего окружения Зеленского, чтобы заставить украинские власти подписать соглашения о недрах.