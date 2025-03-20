Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила предыдущего президента США Джо Байдена в убийстве миллионов кур накануне инаугурации Дональда Трампа, чтобы создать дефицит яиц.

Об этом она написала в соцсети Х.

"Администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур в преддверии инаугурации президента Трампа, что привело к дефициту и росту цен. Яичный кризис - это кризис Байдена, но президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз решают эту проблему!" - заявила Левитт, прикрепив некий график.

Отметим, в начале марта дюжина яиц в Штатах стоила около восьми долларов.

США уже обратились к странам ЕС с просьбой нарастить их экспорт. Украина также предлагала помощь.

Напомним, прошлой осенью в США образовался дефицит яиц. Стоимость обычных куриных яиц в Штатах достигает 220 гривен за десяток (от $3,5 до $6,2 за дюжину). В период праздников она была ещё выше - до $9 долларов в рознице.

Оптовые цены на яйца начали расти в ноябре и продолжили подниматься в декабре и январе. В некоторых магазинах органичили продажу яиц в одни руки - продают не более одной или двух упаковок в руки.