Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке подешевели куриные яйца.

Об этом республиканец заявил в ходе краткого интервью прессе. Аналогичное сообщение появилось на страницах Белого дома в соцсетях.

Тем временем в магазинах Вашингтона чаще встречаются пустые полки, чем прежнее яичное изобилие – приближается Пасха.

Ранее "Страна" писала, как Трамп активизировал рынок недвижимости в Украине, где цены растут в ожидании мира.

Пока же в Украине идёт 1113-й день полномасштабных боевых действий. Последние новости с главными событиями 12 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Курской области продолжается наступление РФ. Российские паблики написали о заходе неприятеля в Суджу. Информацию подтверждали главред "Цензора" Юрий Бутусов и украинский военный обозреватель Deep State. Также минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска заняли 12 населённых пунктов. Киев этого не подтверждает и не комментирует.

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