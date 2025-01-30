В США – дефицит яиц, сообщает телеканал CBS. Стоимость обычных куриных яиц в Штатах достигает 220 гривен за десяток (от $3,5 до $6,2 за дюжину). В период праздников она была ещё выше - до $9 долларов в рознице.

"Пока Байден проспал свое президентство, в США взлетели цены на яйца", – заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на своём втором брифинге.

Оптовые цены на яйца начали расти в ноябре и продолжили подниматься в декабре и январе. В некоторых магазинах органичили продажу яиц в одни руки - продают не более одной или двух упаковок в руки.

Продавцы не знают, будут ли в ассортименте яйца на следующей неделе. Особенно сложная ситуация в окрестностях американской столицы, где вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в Мэриленде. Поставщики и продавцы жалуются, что яиц нет нигде в округе Колумбия.

В самом Вашингтоне на протяжении недели также наблюдался дефицит яиц, но периодически туда завозят продукцию по высоким ценам - утром в субботу в сети супермаркетов с премиальными товарами и высокими ценами буквально завалили полки куриными яйцами, но к понедельнику их у продаже уже не было.

В онлайн-магазинах яйца есть, но цены сильно отличаются. Стоимость начинается от $4,7 за упаковку из 12 яиц и доходит до $12 без учета налога с продаж.

Яйца могут подорожать еще на 20% в 2025 году, поскольку эпидемия птичьего гриппа не идет на убыль. Она уже привела к гибели более 100 миллионов несушек, чье поголовье восстанавливется очень долго - куры начинают нести одно яйцо в день не раньше, чем им исполняется пять месяцев.

Калифорния, Невада, Вашингтон и Орегон требуют, чтобы все яйца, продаваемые в этих штатах, были произведены на фермах без клеток, а это еще больше увеличивает цены в этих регионах. Поскольку вирус распространяется через экскременты диких птиц, мигрирующих мимо ферм, риск заражения свободно гуляющих кур выше, пояснили специалисты.

Стоимость яиц достигала своего пика два года назад, когда в январе 2023 года, когда масштабная вспышка птичьего гриппа привела к тому, что средняя цена по всей стране поднялась до $4,82 за дюжину. И тогда это считали рекордом.

Настолько резкий скачок цен стал результатом вспышки птичьего гриппа в стране. Когда один цыпленок заражается этой крайне контагиозной болезнью, то фермы должны уничтожать все поголовье, которое может насчитывать миллионы кур. Сегодня нет эффективной вакцины или лекарства для защиты от вируса, что ставит фермеров в трудное положение. Им остается надеяться только на естественный иммунитет птиц.

В связи с "яичным кризисом" Трамп уволил генерального инспектора министерства сельского хозяйства. Тот отказался подчиниться указу, и его выбросили из офиса.