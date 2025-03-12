В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп "поставил украинского президента Владимира Зеленского на место".

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с телеканалом Fox News.

"Президент мастерски владеет искусством заключения сделок. Он - главный переговорщик, и он поставил президента Зеленского на место (put in his place), дав ему понять, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. Мы очень довольны тем, как сложились переговоры с украинской стороной, и надеемся, что это приведет к прочному и долговременному миру. Это цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем ее достичь", - заявила представитель Белого дома.

Напомним, что Украина вчера согласилась на полное прекращение огня, хотя еще до переговоров в Джидде выступала против этого. Подробнее об этом кардинальном развороте мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, в чем была тактика Трампа в переговорах с Зеленским.

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