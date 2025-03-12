Накануне вечером произошел кардинальный разворот в информационном пространстве Украины.



На протяжении почти трех лет официальной позицией украинской власти и всех ее спикеров (и большинства медиаресурсов) был тезис о том, что прекращение войны по линии фронта – это "путинский план" и "капитуляция".



После того, как президент США Дональд Трамп начал давить на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить его к перемирию, в информполе Украины запустили тему о том, что Россия "находится на грани краха и тотального разгрома, если война продолжится". Поэтому "российский шпион Трамп-Краснов хочет спасти своего друга Путина", требуя от Украины скорейшего прекращения огня. И нужно стоять до конца и не поддаваться на американское давление. А если и соглашаться на перемирие, то только в обмен на гарантии безопасности и введение миротворцев.



Последние дни все спикеры Банковой рассказывали о том, что перемирие даст Путину шанс собраться с силами и снова напасть. А потому ни в коем случае нельзя на него соглашаться, а можно говорить лишь о моратории на воздушные и морские удары.



И вот теперь, когда Киев под давлением американцев согласился на полное прекращение огня по линии фронта, все спикеры власти и информпространство наполнены победными речами. Переговоры в Джидде представляются как величайшая победа украинской дипломатии.



Впрочем, все это еще не означает, что Банковая действительно настроена на завершение войны. Во многих комментариях близких к ней спикеров делается упор на то, что никакого перемирия может и не быть. А главное - что вновь пошли поставки оружия.



Зеленский и Ермак вчера действительно решали одну конкретную задачу – возобновить военную помощь и получение развединформации из США. После того, как они убедились, что в обмен на идею прекращения "воздушно-морских" ударов этого добиться от американцев не получится, они были вынуждены объявить о согласии на прекращение огня сроком на 30 дней с возможностью продления. И в обмен на это получили возобновление помощи.



Далее у Банковой есть большая надежда, что от перемирия откажется Путин. И война продолжится, но уже с возобновленной помощью США.



Но даже если Путин вдруг и согласится, есть много способов затянуть дело, выставляя дополнительные условия. Например, по введению миротворцев или же по гарантиям безопасности, или по другим вопросам.



Правда, такая тактика (если она будет использована Киевом) может привести к неприятным для украинской власти последствиям.



Дело в том, что разблокированная сегодня американская помощь – это поставки из тех пакетов, которые были выделены Байденом, и которые уже по большей части отправлены. О новых пакетах пока речи не идет. И если Трамп увидит, что украинские власти вновь начинают тормозить процесс, то этих пакетов и не будет. А, возможно, и вновь заблокируют поставки развединформации в качестве меры давления.



Поэтому на самом деле откатить назад историю с перемирием для Зеленского и Ермака теперь будет не так уж и просто.



Но, повторимся, пока ключевой вопрос – согласится ли на прекращение огня Путин. Подробно мы это анализировали в отдельном материале.