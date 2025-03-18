Бывший чемпион мира по смешанным единоборствам, ирландец Конор Макгрегор сегодня, в День Святого Патрика (национальный праздник Ирландии), встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа и принял участие в брифинге с журналистами прямо в пресс-центре Белого дома.

Он обрушился с резкой критикой на политику властей Ирландии в области миграции.

"Я здесь, чтобы поднять вопросы, с которыми сталкивается народ Ирландии. Наше правительство уже давно не слышит голоса народа, и настало время, чтобы Америка узнала о том, что происходит в Ирландии. Наши деньги тратятся на иностранные проблемы, которые не имеют ничего общего с ирландским народом. Нелегальная миграция разрушает страну. В Ирландии есть деревни, где ирландцы одним махом превратились в меньшинство. Эти проблемы необходимо решать, и 40 миллионов американцев ирландского происхождения должны это услышать. Потому что иначе им некуда будет возвращаться домой. Мы считаем Америку своим старшим братом. Мы хотим, чтобы наши отношения продолжались, и мы хотим, чтобы наш старший брат заботился о нас. Соединенные Штаты должны заботиться о своем младшем брате", – сказал Макгрегор.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа должна остановить массовую миграцию и ограничить прогрессивные инициативы.

Ранее мы писали, что в январе в США началась крупнейшая в истории депортация нелегальных мигрантов.