США настроены резко ужесточить правила въезда для россиян, белорусов и жителей десятков других стран. Об этом сообщают The New York Times и Reuters со ссылкой на источники.

Страны, которые попадут под ужесточение, разобьют на несколько категорий.

В красную категорию с полным запретом на въезд попадут граждане Афганистана, Бутана, Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Россия и Беларусь попадут в оранжевую категорию. Граждане этих стран, согласно проекту документа, не смогут въехать в США по иммиграционным и туристическим визам. Из них смогут приезжать только "состоятельные бизнес-путешественники". Для получения визы также будет обязательно личное собеседование.

В оранжевый список стран также могут попасть Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Эритрея и Туркменистан.

Граждане еще более чем 20 стран, согласно документу, столкнутся с менее серьезными ограничениями.

Собеседники NYT уточняют, что список был составлен несколько недель и перед тем, как он поступит на рассмотрение в Белый дом, туда с большой вероятностью внесут изменения - в частности, чтобы не рисковать сотрудничеством с некоторыми странами.

Официально наличие таких планов власти США не подтверждали.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует в апреле лишить 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны, статуса беженцев.

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