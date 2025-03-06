Президент США Дональд Трамп планирует в апреле лишить 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны, статуса беженцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это потенциально может привести к их ускоренной депортации.

Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 миллиона мигрантов из разных стран и не связано с конфликтом с президентом Владимиром Зеленским, отмечает издание.

"Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет полной противоположностью тому приему, который украинцы получили при администрации президента Джо Байдена", - пишет издание.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что на данный момент у ведомства нет никаких заявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, Кабмин выделил 150 миллионов гривен на поддержку и возвращение беженцев из-за границы.

Между тем в Германии из миллиона живущих там украинских беженцев более половины раздумают о том, чтобы остаться в принявшей их стране навсегда.