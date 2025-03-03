В Германии находится более одного миллиона украинских беженцев, больше половины из них думают о том, чтобы остаться в стране навсегда.

Об этом пишет DW со ссылкой на анализ Института исследований рынка труда и профессий (IAB).

"Высокий уровень образования и сильное желание интегрироваться среди украинских беженцев создают возможности для обеих сторон, особенно с учетом демографических изменений и нехватки квалифицированных кадров в Германии", - отмечает эксперт IAB.

Но добавляет, что для создания таких взаимовыгодных отношений Берлин должен активнее помогать украинцам в поиске работы, изучении языка и признании профессиональных квалификаций.

Сейчас только 22% украинских беженцев 18-64 лет имеют работу. 75% имеют профессиональное или высшее образование, но только 20% смогли официально подтвердить свои дипломы и квалификацию в Германии.

В итоге около 55% трудоустроенных украинцев работают на должностях, не соответствующих их квалификации. Это сферы уборки, общепита, ухода за людьми с ограниченными возможностями и другие социальные работы.

Их средняя зарплата до вычета налогов составляет 2600 евро, что сильно ниже среднего по ФРГ уровня в 4 479 евро.

Ранее СМИ писали, что из Польши многие украинские беженцы едут в Германию из-за лучшей медицины и соцвыплат.