Новый президент США Трамп заявил, что сегодня подпишет указ об учреждении 30-ти тысяч мест в американской тюрьме Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов.

Эту же информацию подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"Сегодня я также подпишу исполнительный указ, в котором поручу министерствам обороны и внутренней безопасности начать готовить центр для мигрантов на 30 тысяч человек в заливе Гуантанамо", - сказал глава Белого дома.

По словам республиканца, в Гуантанамо будут отправлять "худших преступников-нелегалов".

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, задержанных властями США в различных странах в ходе "войны с терроризмом" и находящихся в заключении, как правило, без предъявления уголовных обвинений и без указания срока. Находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города.

Напомним, что в США началась крупнейшая в истории депортация. Нелегальных мигрантов высылают из страны военно-транспортными самолётами.

"Администрация Трампа осуществила задержание преступников среди нелегальных мигрантов, включая человека, подозреваемого в террористической деятельности. Сотни лиц уже депортированы военной авиацией. Крупнейшая операция по депортации в истории продолжается", – заявила пресс-секретаря президента Каролина Ливит, по словам которой было задержано более пятиста человек.

Как мы сообщали, ястребы Трампа обещают высылать мигрантов целыми семьями в рамках обходов домов и офисов.

"Я не рассматриваю это как зачистки и военные обходы кварталов", – сказал кандидат на пост куратора по вопросам безопасности границ США Томас Хоман, настаивая на том, что это будет "целевая" кампания, ориентированная на депортацию лиц с криминальным прошлым.