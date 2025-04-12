Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции, введённые экс-главой Белого дома Джо Байденом.

Информация об этом появилась в западных СМИ.

Заявляется, что об их продлении говорится в уведомлении Федерального реестра США.

Судя по тексту документа, опубликованном на правительственном сайте США, в продлённом Трампом указе Байдена о санкциях против РФ речь о ряде ограничений, которые вводились ещё в 2021 году – то есть до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Позже указ дополнялся и продлевался в 2022-2023 годах.

Этим документом вводились санкции против российских частных и юридических лиц, которые, как утверждают американские власти, могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в США и других странах, нанесению вреда или убийствам граждан Соединенных Штатов, а также финансовым и другим операциям по обходу санкций.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил России санкциями в случае затягивания Кремлём переговоров об урегулировании военного конфликта с Киевом.

Ранее в сенат США внесли проект закона о новых санкциях против России.