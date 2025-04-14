Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность введения санкций против главы Офиса президента Андрея Ермака и других представителей ближайшего окружения Владимира Зеленского, чтобы заставить украинские власти подписать соглашения о недрах.

Об этом заявил в видеоразборе на своем Ютуб-канале "Железный нардеп" депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его данным, в США были подготовлены два санкционных списка. В первом числились 17 человек, включая Ермака, бывшего помощника президента Сергея Шефира, кинопродюсера и бизнес-партнера Ермака Артема Колюбаева, бизнесмена и продюсера Тимура Миндича, который сейчас считается одним из самых близких к Зеленскому людей. Во втором списке фигурировали 279 человек, включая всех министров, руководство Офиса президента, ключевых депутатов "Слуги народа", бизнес-партнеров Зеленского и его коллег по студии "Квартал 95".

"Что интересно, в обоих списках отсутствует председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, поэтому на Банковой предполагают, что он вполне мог быть причастен к составлению упомянутых списков. Учитывая, что парламентский глава слуг уже длительное время конфликтует с руководителем Офиса президента, подозрение небезосновательно. Также под подозрением Офиса президента лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, будто именно он мог подсказать американцам такой инструмент давления после того, как Владимир Зеленский ввел санкции против него самого", - сказал Железняк.

По словам нардепа, информация об этих списках содержалась в закрытой рассылке подписчикам одного из украинских изданий.

Сам Железняк считает, что подобные предположения не лишены оснований.

По его данным, в Офисе президента уже готовились к введению санкций после скандала в Овальном кабинете и думали, как после этого придется платить зарплату министрам и их заместителям. Однако пост Зеленского с сожалением по поводу конфликта этот вопрос снял.

Ранее о том, что Трамп может давить на Киев для подписания сделки о недрах с помощью санкций, предполагала и "Страна".