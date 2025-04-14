Президент Владимир Зеленский заявил, что считает "неправильным, что Америка пытается остаться нейтральной" и заявил, что в США "преобладают российские нарративы".

Об этом украинский президент сообщил в интервью телеканалу CBS News.

"К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если не "остановить Путина", война грозит перерасти в мировую.

Отметим, что президент Украины дал свое интервью программе "60 минут", с которой у Трампа давний конфликт и судебный иск.

После выхода программы президент США Дональд Трамп, не упоминая имени Зеленского, раскритиковал последний эфир и призвал лишить "60 минут" лицензии.

"Трансляция этих выходных превзошла всё... Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых была связана с Украиной, где, как я говорю, идет война, которая никогда бы не началась, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, другими словами, если бы я был президентом. А другая история была связана с Гренландией, представляющая нашу страну и мое руководство ею ложно, неточно и обманным путем", - написал Трамп в своей соцсети.

Напомним, накануне Трамп заявил, что переговоры по войне Украине, возможно, идут успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".