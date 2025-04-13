Президент США Трамп заявил, что переговоры по войне Украине, возможно, идут успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".

Об этом он рассказал самолета Air Force One.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь", - сказал Трамп.

"Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - добавил он.

Отметим, что в английском языке выражение "смириться или заткнуться" означает, что человек должен либо сделать то, о чем он говорил, либо прекратить об этом говорить.

Напомним, 11 апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более 4 часов.

В Белом доме заявили, что визит Уиткоффа в РФ рассматривают как ещё один шаг к прекращению огня.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пригрозил России санкциями за затягивание мирных переговоров. По его словам, было важно "просто начать диалог, потому что мы давно не общались, но сейчас уже нужно делать прогресс".