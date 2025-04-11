Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф завершили переговоры в Санкт-Петербурге. Они продолжались более 4 часов.

Краткий пресс-релиз о встрече опубликовал сайт Кремля.

"Глава Российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сказано в публикации.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными. Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков входили в делегацию на переговорах с представителем США.

Тем временем Уиткофф, согласно данным сервиса Flightradar, уже покинул Россию.

Утром мы писали, что Уиткофф без анонса прилетел в Россию для встречи с Путиным.

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