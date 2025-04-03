Соединенные Штаты впервые проигнорируют заседание "Рамштайн" по предоставлению военной помощи Украине.

Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на источники.

Сообщается, что глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 11 апреля в Брюсселе. Кроме того, Пентагон вряд ли отправит каких-то высокопоставленных представителей, которые обычно присоединяются к министру обороны в таких поездках.

Напомним, что Хегсет присутствовал на заседании "Рамштайн" в феврале.

Как мы писали, недавно Зеленский сообщил, что формат "Рамштайн" теперь будут возглавлять Германия и Великобритания.

Война в Украине идет 1134-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Разлив - важного пункта украинской обороны к западу от Курахово в Донецкой области. Штурмовые действия РФ в направлении Разлива являются частью общего наступления российских войск по дуге от Покровска до Великой Новоселки с целью выхода к Днепропетровской области. Также россияне значительно продвинулись к северу от Купянска в районе села Кондрашовка.

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