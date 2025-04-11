Вашингтон рассматривает визит Стевена Уиткоффа в Россию как ещё один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию военного конфликта между Москвой и Киевом.

Об заявила прессекретарь Белом дома Кэролайн Ливитт, добавив, что президент Дональд Трамп испытывает разочарование в действиях и Москвы, и Киева.

"Могу подтвердить, что Стив Уиткофф находится в России для проведения прямых переговоров с Кремлём и Владимиром Путиным. Это ещё один шаг в переговорном процессе, направленном на прекращение огня и достижение окончательного мирного соглашения <...>. Президент ясно дал понять, что он постоянно испытывает разочарование в отношении обеих сторон этого конфликта", – заявила Ливитт.

Ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил о возможности нового телефонного разговора Путина и Трампа после встречи российского президента с Уиткоффом, которая ещё продолжается.

Напомним, Дональд Трамп недоволен российскими ударами по Украине и поведением Евросоюза.

Война в Украине продолждается 1143-й день. Последние новости с главными событиями 11 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе трассы Курахово – Запорожье, сообщает DeepState. Неприятель также продвинулся южнее Богатыря в Раздольном. Россия заявляет о захвате села Журавка в Сумской области, которое находится возле границы.

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