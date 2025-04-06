Американский лидер Дональд Трамп "наиболее вероятно" навяжет Украине соглашение, выгодное Москве.

Такое предположение делает журналист Дэниел Джонсон в статье для британской газеты The Telegraph.

Президент США "рассчитывает на быстрое мирное соглашение с Украиной, оставляя Путина потирать руки", полагает автор.

При этом статья опубликована в разделе "Мнение". Таким образом, в ней публикуется не информация, полученная из тех или иных источников, а личные размышления журналиста, исходя из его понимания ситуации.

"Украина столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение при посредничестве Трампа, продиктованное Путиным, либо навсегда лишиться американской разведки и материально-технической поддержки", – полагает Джонсон.

Такой сценарий он считает возможным, поскольку "Трамп, по-видимому, рассматривает эту страну как полностью принадлежащую Америке дочернюю компанию".

"Если Кремль и Белый дом полны решимости разделить Украину между собой, кто сможет им помешать?" – задаётся вопросом журналист.

Касаетельно отправки миротворцев в Украину, главной проблемой Джонсон считает отказ США дать гарантии вступления в войну, если Россия нанесёт удар по европейскому контингенту, размещенному на подконтрольной Киеву территории.

Журналист сравнивает Украину с Южным Вьетнамом, который пал через два года после того как США заключили мирный договор и вывели свои войска с части страны, подконтрольной Сайгону.

Ранее "Страна" анализировала, насколько вероятен "вьетнамский сценарий" в Украине.

Напомним, британский эксперт заявил, что Дональд Трамп считает Украину "вассальным государством" американцев.