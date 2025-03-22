С точки зрения президента США Дональда Трампа Украина является "вассальным государством" американцев.

Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти, передаёт телеканал СNN.

По его словам, Трамп считает, что может пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой.

"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что с точки зрения Трампа Украина является купленным и оплаченным вассальным государством; должна понимать своё место и принять, что, по сути, Америка выработает какую-то сделку с Россией, а затем вернет её (Россию - Ред.) обратно в Украину", – сказал Галеотти.

При этом британский эксперт считает, что войну в Украине проигрывают обе стороны, но "украинцы проигрывают быстрее".

Напомним, Трамп заявил, что США, Россия и Украина уже наметили очертания сделки для урегулирования военного конфликта.

Американский лидер анонсировал очень скорое полное прекращение огня в Украине. По его словам, после того как боевые действия прекратятся, стороны начнут обсуждать другие вопросы, в частности, раздел территорий.

Ранее эксперт назвал 10 признаков того, как Дональд Трамп пытается понравиться главе РФ Владимиру Путину.