Украина готова купить у США большой пакет оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы будем на это рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", – сказал он.

Напомним, сейчас Украина получает от Штатов оружие, выделенное еще Байденом, и в марте заявлялось, что 90% этого пакета исчерпаны. Новых пакетов помощи пока не утверждалось.

Ранее на Банковой признали, что Киев не договаривался с новыми властями США о военной помощи.

Война в Украине идет 1141-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.