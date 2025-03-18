Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом пишет Reuters.

На встрече глав МИД стран ЕС идею Каллас поддержали лишь страны северной и восточной Европы. Вопросы возникли даже у Франции, отмечает агентство.

Как ожидается, тему увеличения помощи будут снова обсуждать на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое состоится 2-3 апреля в Варшаве.

Кая Каллас выступила с инициативой увеличения военной помощи на фоне охлаждения отношений между США и Киевом и сомнений Европы в том, что Вашингтон в дальнейшем продолжит поставлять Украине оружие.

По мнению Каллас, Европа могла бы увеличить свою помощь с 20 до 40 миллиардов евро, чтобы покрыть американские поставки в случае их отсутствия. Участие в инициативе она предлагает сделать добровольным, чтобы избежать вето со стороны противников предоставления помощи, таких как Венгрия и Словакия.

В феврале сообщалось, что четыре европейских страны выступили против выделения Евросоюзом крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро и еще две тянут с ответом.

А вчера стало известно, что Совет Евросоюза одобрил выплату макрофинансовой помощи Украине на сумму около 3,5 миллиарда евро.