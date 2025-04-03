Украина пока не вела переговоров с США о новых пакетах военной помощи.

Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, его слова приводит Reuters.

"Что касается новых пакетов помощи, у нас ещё не было диалога с американской стороной на эту тему", – заявил Палиса.

Палиса, курирующий в Офисе президента вопросы нацбезопасности и обороны, имел в виду обсуждения с представителями США в Саудовской Аравии в марте.

Тогда первая встреча привела к возобновлению одобренной ещё при Джо Байдене американской помощи Украине после того, как Киев выразил готовность поддержать предложение о 30-дневном перемирии.

Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что в конгрессе "нет желания" принимать новый законопроект о финансировании помощи Украине.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина продолжать борьбу без американской помощи, Палиса сказал, что это будет трудно, "но у нас нет другого выхода". Он добавил, что Украина на протяжении всего военного конфликта адаптировала свои подходы к ведению боевых действий в условиях нехватки ресурсов.

При этом американский генерал Кристофер Каволи сказал сегодня, что прекращение поставок оружия и разведданных со стороны США нанесёт крайне серьёзный ущерб украинским военным усилиям, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставщиков вооружения.

Напомним, сейчас Украина получает оружие из пакетов, утверждённых при Байдене. Новых пакетов помощи при Трампе не утверждалось. И если их не примут, то после истощения "байденовских" пакетов Украина перестанет получать бесплатно американское оружие.