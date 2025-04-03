Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Украина частично решила проблему нехватки войск.

Его слова приводит Reuters.

"Украина, по-видимому, решила часть проблемы нехватки войск, воюющих против России, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев", – заявил генерал Каволи.

Он также сказал, что прекращение Соединенными Штатами поставок оружия и разведывательной информации Украине крайне пагубно скажется на положении украинских войск на фронте, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставки оружия.

Кроме того, по его словам, армия РФ наращивает численность своих войск и восполняет потери быстрее, чем оценивали аналитики. РФ заменяет боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, ответил Каволи.

Между тем СМИ в материалах о настроениях в Украине пишут, что многие мужчины в стране не хотят воевать.

А экономист утверждает, что в Украине уже не хватает и гражданских специалистов, которых нужно будет завозить.