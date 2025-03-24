Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок.

Об этом заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в Украине сейчас огромная структурная безработица: на два миллиона безработных – огромный дефицит людей рабочих специальностей, водителей грузовых авто, инженерно-технических работников. Вместе с тем – большой избыток юристов, экономистов, журналистов.

Напомним, в январе Пендзин уже говорил, что в Украине два миллиона безработных – при том что ряд отраслей "задыхаются" от нехватки кадров.

В то же время мы писали, что на Закарпатье хотят трудоустроить на мебельной фабрике 160 мигрантов из Бангладеш. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, комментируя новость, говорил, что в Украине есть "сотни тысяч" беженцев и переселенцев, которые "не имеют работу и существуют на грани биологического выживания". Он также задавался вопросом эффективности работы службы занятости и причинами завоза мигрантов для работы.

Позже стало известно, что закарпатский производитель мебели "Ламелла" решил завезти сотрудников из Бангладеш, потому что местных жителей пугает угроза мобилизации.

Заявлялось, что бангладешцы уже оформляют визы для переезда в Закарпатье. Но приедут не 160 мигрантов, как планировалось, а только 30.