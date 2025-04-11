Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться за столом переговоров.

Об этом он сказал на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" по видеосвязи.

"Стабильная, прогнозируемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной стойкостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец-то закончилась. И это должно закончиться за столом переговоров", – заявил он.

В вечернем обращении Зеленский прокомментировал свое онлайн-обращение к участникам "Рамштайна".

"Главное для нас – это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним", – заявил он.

Ранее Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошло первое заседание формате "Рамштайн" под председательством не США, а Великобритании и Германии. На сегодняшнем "Рамштайне" Украине объявили помощи на 21 миллиард евро, и это стало рекордной поддержкой, как выразился британский министр обороны Джон Хили.