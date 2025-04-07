Сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего было посвящено теме дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

"Максимально увеличиваем. Причём по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов... Отдельно работаем по дронам на оптоволокне – только с начала этого года появилось более 20-ти новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших предприятий в Украине овладели производством именно таких дронов, и задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных", – заявил он.

Ранее Силы беспилотных систем показали новые дроны ВСУ, что могут нести авиабомбы на 2 000 км.

Война в Украине продолжается 1139-й день. Последние новости с главными событиями 7 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне продвинулись в Торецке и на севере Харьковской области. Кроме того, российские паблики заявили о заходе войск РФ в центр Гуево Курской области – одного из последних поселков, которые удерживают ВСУ вдоль границы. Украина этого не подтверждала. Также в Украине отрицают, что россияне захватили приграничную Басовку в Сумской области, о чем сообщило минобороны РФ.

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