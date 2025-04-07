Член Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц призвала "отдать землю России" ради завершения войны и не голосовать за президента Украины Владимира Зеленского на выборах.

Об этом конгрессвумен заявила в интервью газете The Telegraph.

"Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине, - вот почему мы должны отдать землю России", - такую ее цитату из интервью The Telegraph выносит в заголовок.

"Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли войну, это было бы совсем другое дело", - сказала Спартц.

По ее мнению, "легких решений не существует", а войны лучше заканчивать "как можно быстрее".

"Если это занимает много времени, это обычно не очень хорошо заканчивается для демократий", - сказала Спартц.

Она также резко раскритиковала Зеленского за поведение в Белом доме.

"После его печально известной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента", - говорится в статье.

Издание пишет, что Спартц "презирает" Зеленского.

"У них будут выборы, и если украинцы вновь его (Зеленского - Ред.) выберут, то потеряют остальную часть страны", - заявила конгрессвумен.

Спартц поддерживает решение Дональда Трампа вести переговоры с Владимиром Путиным, хотя и считает, что президенту РФ "никогда нельзя доверять".

Ранее Спартц говорила, что Украине, чтобы выиграть войну, остается только мобилизовать всю страну.

Напомним, недавно Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям.