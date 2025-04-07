Виктория Спартц. Фото: x.com/RepSpartz

Член Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц призвала "отдать землю России" ради завершения войны и не голосовать за президента Украины Владимира Зеленского на выборах.

Об этом конгрессвумен заявила в интервью газете The Telegraph.

"Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине, - вот почему мы должны отдать землю России", - такую ее цитату из интервью The Telegraph выносит в заголовок.

"Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли войну, это было бы совсем другое дело", - сказала Спартц.

По ее мнению, "легких решений не существует", а войны лучше заканчивать "как можно быстрее".

"Если это занимает много времени, это обычно не очень хорошо заканчивается для демократий", - сказала Спартц.

Она также резко раскритиковала Зеленского за поведение в Белом доме.

"После его печально известной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента", - говорится в статье.

Издание пишет, что Спартц "презирает" Зеленского.

"У них будут выборы, и если украинцы вновь его (Зеленского - Ред.) выберут, то потеряют остальную часть страны", - заявила конгрессвумен.

Спартц поддерживает решение Дональда Трампа вести переговоры с Владимиром Путиным, хотя и считает, что президенту РФ "никогда нельзя доверять".

Ранее Спартц говорила, что Украине, чтобы выиграть войну, остается только мобилизовать всю страну.

Напомним, недавно Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться