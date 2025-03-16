Вытеснение россиян с захваченных украинских территорий не соответствует национальным интересам Америки и может перерасти в третью мировую войну.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, отвечая на вопрос журналиста ABC News, означает ли урегулирование российско-украинского конфликта, что РФ останется на контролируемых ею захваченных территориях.

"Мы должны спросить себя, отвечает ли это (война за возвращение Украине захваченных РФ территорий - Ред.) нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Неужели мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждой пяди украинской земли, включая Крым? Стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы (поддерживать усилия ВСУ - Ред.) "столько, сколько потребуется, независимо от сроков", что, по сути, представляет собой бесконечную войну, в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считанные месяцы. И это могло перерасти в третью мировую войну", – ответил Уолтц.

Ранее в издании The Independent писали, что Киев смирился с потерей части территорий, но выдвинул "красные линии".

Напомним, по словам Майка Уолтца, на переговорах с Украиной США обсуждали уступки территорий.