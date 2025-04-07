Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя". Закон делает невозможным возврат украденных земель государству.

О подписании президентом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает следующее:

имущество не может быть истребовано, если с даты проведения государственной регистрации права собственности прошло более десяти лет, то есть через 10 лет с момента отчуждения государство или община не вернули землю, она остается у владельца навсегда;

если суд примет решение о возвращении земли в срок до 10 лет после ее отчуждения, государство или община должны компенсировать новому владельцу рыночную стоимость, при этом компенсация государству или общине не предусмотрена.

Эти положения не касаются объектов критической инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, объектов и земель обороны, территорий природно-заповедного фонда и памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации. Однако, как отмечают эксперты, защитить леса, водоемы, заповедники и исторические памятники с помощью этого закона будет почти невозможно, потому что их границы часто не зафиксированы в земельном кадастре.

В Верховной Раде считают, что закон защищает права и интересы добросовестного приобретателя в случае выбывания имущества из собственности государства или территориальной общины и решает вопрос компенсации при истребовании имущества в пользу государства или общины.

Ранее Зеленский подписал закон о повышении акцизов, из-за чего существенно подорожают сигареты.

Также он подписывал закон о праве президента направлять ВСУ в другие страны во время военного положения.