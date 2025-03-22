Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11 090 о повышении акцизов, принятый Верховной Радой в декабре.

О подписании сообщает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, официальной публикации еще не было, однако факт подписания подтвержден источниками из международных финансовых институтов и правительства.

Железняк считает, что это хорошая новость, потому что Украина выполнила требование МВФ, а бюджет получит больше средств. Отмечается, что акцизы будут привязаны к евро.

Закон должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, и в настоящее время непонятно, когда начнут действовать новые акцизы.

Среди прочего, цены на табачную продукцию должны вырасти на 40 грн за пачку, пишет депутат.

В декабре Железняк писал, что Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий постепенный рост ставок акциза на табачные изделия.

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины назвал шесть причин ускорения обесценивания гривны, которое не смог предсказать. Среди них акцизы и мобильная связь.