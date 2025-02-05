Возможность отсрочки от мобилизации получат работники компаний теплоснабжения населённых пунктов, водоканалов и управления бытовыми отходами.

Об этом говорится в решении Совета нацбезопасности, которое Владимир Зеленский утвердил своим указом.

В этих предприятиях руководители смогут забронировать до 75% военнообязанных работников.

Напомним, работающий на оборонном производстве ветеран считает, что в Украине полностью нарушена логика мобилизации.

Так, сначала человека принимают на работу, после чего его данные появляются в госреестре и, прежде чем на него оформится бронь, его забирает ТЦК. По словам блогера, такой случай недавно произошёл у них на оборонном предприятии – нового рабочего мобилизовали прямо у проходной завода.

Ранее "Страна" поясняла, почему работодатели говорят о коллапсе после 28 февраля, когда в очередной раз истечёт "старая бронь" у сотрудников, получивших отсрочку от службы в армии.

К тому времени предприятия должны заново пройти процедуру подтверждения статуса критической важности и подать списки сотрудников на бронь. Но у многих с этим возникают проблемы. После многочисленных нововведений в правила бронирования, которые власти анонсировали как упрощения, процедура, наоборот, усложнилась и стала "менее прозрачной".