Логика бронирования от мобилизации в Украине полностью нарушена: сначала человека нанимают на работу, его данные появляются в реестре и, прежде чем на него оформят бронь, его забирает ТЦК.

Об этом рассказал блогер и ветеран Олег Болдырев (известный как Мартин Брест), который сейчас привлечен к производству дальнобойных дронов.

По его словам, такой случай недавно произошел у них на оборонном предприятии - нового сотрудника мобилизовали прямо у завода.

Также часто сотрудник получает отказ в бронировании, причину которого никто не может объяснить. Из 17 человек у них с этим столкнулись трое.

Ранее бизнес призвал украинскую власть ввести ответственность за нарушения при мобилизации со стороны представителей ТЦК и СП.

О новых проблемах в бронировании от мобилизации мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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