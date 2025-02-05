Работающий на оборонном производстве ветеран считает, что в Украине полностью нарушена логика мобилизации
Логика бронирования от мобилизации в Украине полностью нарушена: сначала человека нанимают на работу, его данные появляются в реестре и, прежде чем на него оформят бронь, его забирает ТЦК.
Об этом рассказал блогер и ветеран Олег Болдырев (известный как Мартин Брест), который сейчас привлечен к производству дальнобойных дронов.
По его словам, такой случай недавно произошел у них на оборонном предприятии - нового сотрудника мобилизовали прямо у завода.
Также часто сотрудник получает отказ в бронировании, причину которого никто не может объяснить. Из 17 человек у них с этим столкнулись трое.
Ранее бизнес призвал украинскую власть ввести ответственность за нарушения при мобилизации со стороны представителей ТЦК и СП.
О новых проблемах в бронировании от мобилизации мы подробно писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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