Сегодня, 11 апреля, в Брюсселе началось первое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" под председательством Британии и Германии.

Министр обороны США Пит Хегсет будет участвовать онлайн, как и президент Украины Владимир Зеленский, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус.

На месте Украину представляет министр обороны Рустем Умеров.

Писториус уже объявил, что Германия передаст Украине еще 4 системы ПВО Iris-T, 30 ракет для систем Patriot, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 15 танков Leopard 1 и разведывательные беспилотники.

На заседании "Рамштайна" министр обороны Британии Джон Хили заявил, что этот год станет "критическим" для войны в Украине.

"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент", - заявил Хили, не уточняя, в чем критичность.

Также он заявил, что на сегодняшнем "Рамштайне" Украине объявили помощи на 21 млрд евро и "это рекордная поддержка".

Отметим, что подобные заявления звучали от западных чиновников и в прошлые года.

Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем, заявил министр обороны Германии Писториус после заседания "Рамштайна".

"Мы обеспечим, чтобы Украина получала и дальше преимущество от нашей совместной военной поддержки. Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы в этом поддержим это", - заявил он.

Напомним, Трамп обещал быстро закончить войну в Украине. Что происходит с мирными переговорами, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1143-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.